ВОЗ прекратила клинические испытания гидроксихлорохина для лечения больных COVID-19

Ученые проанализировали данные десятков тысяч пациентов из почти 700 больниц по всему миру и пришли к выводу, что гидроксихлорохин вызывает потенциально серьезные побочные эффекты, в частности сердечную аритмию.

Всемирная организация здравоохранения временно прекратила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от коронавируса.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреєсус, передает Радио Свобода.

Решение, по его словам, приняли из соображений безопасности после недавней публикации исследования в медицинском журнале «Ланцет». Выяснилось, что препарат может повышать риск смерти среди пациентов с COVID-19.

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Ученые проанализировали данные десятков тысяч пациентов из почти 700 больниц по всему миру и пришли к выводу, что гидроксихлорохин вызывает потенциально серьезные побочные эффекты, в частности сердечную аритмию.

Глава ВОЗ заявил, что оба препарата в целом безопасны для пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией.

Напоминается, что 18 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что употребляет препарат от малярии как профилактическое средство от коронавирусной инфекции.

В прошлом месяце Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) предостерегло от применения гидроксихлорохина для лечения COVID-19 за пределами больниц и от проведения исследований из-за вероятности смертельных последствий.

Гидроксихлорохин обычно прописывают для лечения малярии, а также больным ревматоидным артритом и волчанкой.

Как сообщал УНИАН, Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных COVID-19.

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