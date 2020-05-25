Повышает риск смерти: ученые раскритиковали препарат, который принимал Трамп против коронавируса

Препарат может вызвать сердечные осложнения.

В США провели новое крупное исследование, в котором выявили, что разрекламированные Трампом противомалярийные препараты ухудшают состояние пациентов с COVID-19.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Science Alert.

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В ходе анализа были изучены данные о 96 032 госпитализированных пациентов, 14 888 из которых получали те или иные формы лечения хлорохином и гидроксихлорохином в течение четырех месяцев. Исследование проводилось исследователями из Бригама и Женской больницы в Бостоне. Это крупнейшее исследование такого рода у пациентов с COVID-19.

В нем изучались результаты пациентов, которых лечили гидроксихлорохином или гидроксихлорохином с макролидним антибиотиком, хлорохином или хлорохином с макролидним антибиотиком.

Авторы не смогли найти преимущества такого лечения над теми пациентами, которые не получили ни одной из комбинаций. Вместо этого, исследование показало увеличение частоты сердечных сокращений у тех, кто принимал лекарства.

В начале пандемии препарат привлек внимание врачей, экспертов и администрации Трампа как потенциальное лечение коронавирусов. Президент Дональд Трамп сказал, что он принимал гидроксихлорохин ежедневно в течение 10 дней.

Дополнительные исследования, однако, ставят под сомнение эффективность препарата в лечении нового коронавируса. Клинические испытания, проходившие в Бразилии, были остановлены в апреле после сплеска смертности среди пациентов, которые получили препарат.

Препарат не был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения COVID-19.

Два исследования, опубликованные в Медицинском журнале Новой Англии и Американской медицинской ассоциации, показали, что среди тысяч госпитализированных пациентов с коронавирусом те, кто принимал противомалярийные лекарства гидроксихлорохин, не чувствовали себя лучше или хуже, чем пациенты, которые этого не делали.

Напомним, ученые будут тестировать распространенный тип лекарств - альфа-блокаторы, которые могут прервать цикл гипервоспаления, что возникает в случае заражения Covid-19, прежде чем оно начнет расти.

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