Германия перечислит Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации 600 миллионов евро

Канцлер Ангела Меркель считает, что эффективная вакцина должна быть доступна для людей по всему миру.

Германия перечислит Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI) в период с 2021 по 2025 год 600 млн евро.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель сегодня на видеоконференции стран-доноров, передает Deutsche Welle.

Кроме того, подчеркнула Меркель, GAVI получит от ФРГ 100 млн евро в рамках инициативы ЕС по борьбе с пандемией коронавируса.

На фоне пандемии COVID-19 работа Глобального альянса по вакцинам и иммунизации стала еще более значимой, указала канцлер. Однако и в период пандемии коронавируса не следует забывать о деятельности организации по общей иммунизации, добавила она.

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С точки зрения главы германского правительства, эффективная вакцина должна быть доступна для людей по всему миру.

"300 млн евро - это не просто цифры, это человеческие судьбы", - подчеркнула канцлер, подразумевая цель альянса до 2025 года обеспечить прививками еще 300 млн детей.

Со своей стороны, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер похвалил вклад GAVI в борьбу с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями.

"На конференции доноров для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации мы создаем сегодня структуры для кампании по вакцинации по всему миру", - заявил политик.

"Это самая большая из когда-либо проводившихся кампаний по распределению вакцины за рекордное время", - добавил он.

По словам Мюллера, GAVI уже проделывает отличную работу, создавая цепочки распределения вакцины, доходящие до самых отдаленных деревень.

Как сообщал ранее УНИАН, в США заявили о "хороших шансах" создать вакцину против коронавируса до ноября.

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