Ученые создали воздушный фильтр, убивающий коронавирус

Этот фильтр может быть полезен в аэропортах и на самолетах, в офисных зданиях, школах и круизных лайнерах.

Исследователи из Университета Хьюстона в сотрудничестве с коллегами разработали воздушный фильтр, который может задерживать новый коронавирус, мгновенно убивая его.

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Исследователи сообщили, что тесты в Национальной лаборатории Галвестона показали, что 99,8% нового вируса COVID-19, было убито за один проход через фильтр, изготовленный из имеющейся в продаже никелевой пены, нагретой до 200 градусов, передает medikforum. Также фильтр уничтожил 99,9% спор сибирской язвы.

«Этот фильтр может быть полезен в аэропортах и на самолетах, в офисных зданиях, школах и круизных лайнерах, чтобы остановить распространение COVID-19», - рассказывает Чжифенг Рен, доктор медицинских наук.

Ученые также предлагают настольную модель, способную очищать воздух в непосредственной близости от офисного работника.

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