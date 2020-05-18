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Назван самый полезный для сердца продукт

15:49, 18 мая 2020
Зарубежные новости
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Грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля / ua.depositphotos.com

Об этом заявила доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре, сообщает La Vanguardia.

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По словам эксперта, в составе этого продукта, в отличие от других орехов, больше альфа-линоленовой кислоты.

"Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля", - отметила Ферре.

Также в грецких орехах много витаминов, минералов и антиоксидантов, этот продукт способен оказать противовоспалительный эффект.

Ранее эксперты назвали пять продуктов, стимулирующих работу кишечника.

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