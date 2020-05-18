Назван самый полезный для сердца продукт

Регулярное употребление орехов способно предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, говорит доктор.

Грецкие орехи являются самым полезным растительным продуктом для сердца.

Об этом заявила доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре, сообщает La Vanguardia.

Читайте такжеНазваны самые опасные для сердца продукты

По словам эксперта, в составе этого продукта, в отличие от других орехов, больше альфа-линоленовой кислоты.

"Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля", - отметила Ферре.

Также в грецких орехах много витаминов, минералов и антиоксидантов, этот продукт способен оказать противовоспалительный эффект.

Ранее эксперты назвали пять продуктов, стимулирующих работу кишечника.