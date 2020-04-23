Названа самая опасная для мозга еда

В ходе исследования добровольцы раскрыли, какие продукты они употребляли в течение года и как часто.

Американские ученые выяснили, как употребление пищи влияет на развитие деменции. По словам исследователей, люди, чей рацион состоит в основном из переработанного мяса, картофеля и сладостей, более подвержены этому заболеванию, чем те, кто употребляет более разнообразную пищу.

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Об этом говорится в пресс-релизе по результатам научной работы об опасности еды для мозговой деятельности, пишет MedicalXpress.

В ходе исследования (в нем приняли участие 209 человек со средним возрастом 78 лет и деменцией и 418 человек такого же возраста, пола и уровня образования, без когнитивных нарушений) добровольцы раскрыли, какие продукты они употребляли в течение года и как часто.

Оказалось, что основу рациона питания пациентов с деменцией составляло переработанное мясо, алкоголь и сладости. Люди без слабоумия часто ели мясо в сочетании с фруктами, овощами и морепродуктами.

Ранее были названы восемь самых опасных для здоровья продуктов. Среди них - сырая вода, свежая мука, «готовые к употреблению» овощи и фрукты, ростки семян, сырое мясо, устрицы, сырые яйца, свежие соки и молоко.