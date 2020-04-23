Эпидемия коронавируса: Иран опередил Китай по числу COVID-19
От начала пандемии коронавирусной инфекции в мире в Иране COVID-19 заболели 85 996 человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
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В то же время в Китае, который стал эпицентром распространения коронавируса, в настоящее время зафиксировано 83 876 случаев заболевания. Таким образом, Иран обогнал Китай по количеству зарегистрированных случаев болезни COVID-19.
Как сообщал УНИАН, общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.
В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли более 183 тысяч человек. При этом вылечились от недуга более 710 тысяч человек.
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