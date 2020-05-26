Центр пандемии коронавируса переместился на американский континент - ВОЗ

Латинская Америка уже опередила Европу и Соединенные Штаты по количеству новых случаев коронавируса на день.

Всемирная организация здравоохранения считает, что новым эпицентром пандемии коронавируса теперь является Америка как часть света, которая объединяет Северную и Южную Америки.

Об этом представители ВОЗ заявили на пресс-конференции во вторник, 26 мая, сообщает Громадськесо ссылкой на Reuters.

В частности, как подчеркнуло ведомство, в Америке в целом более 2,4 миллиона людей болели или болеют коронавирусной болезнью, из них более 143 тысяч умерли.

Читайте такжеВОЗ прогнозирует резкий пик COVID-19 вместо второй волны

«Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19. ... Сейчас странам не время облегчать ограничения», — заявила руководитель ВОЗ в американском регионе и глава Панамериканской организации здравоохранения Кариса Этьен.

Она подчеркнула, что Латинская Америка уже опередила Европу и Соединенные Штаты по количеству новых случаев коронавируса на день. Особенно беспокоит ситуация в Бразилии, а также в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

Напомним, в январе-феврале эпицентром пандемии коронавируса ВОЗ считала Китай. В марте – Европу, одновременно полагая, что потенциально очагом пандемии могут стать США и Африка. 22 мая ВОЗ объявила эпицентром пандемии COVID-19 Латинскую Америку.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram