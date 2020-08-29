Научные специалисты констатируют, что более долгой жизни способствует эмоция счастья.

Ученые из США и Великобритании определили ключевую эмоцию, способствующую продлению жизни. Они считают, что это ощущение счастья.

Читайте такжеУченые выяснили, что мозг воспринимает новые впечатления как счастьеАмериканские специалисты Техасского и Иллинойского университетов исследовали один решающий фактор увеличения продолжительности жизни. Они определили, существует одна ключевая эмоция, которая может помочь людям прожить более долгую и полноценную жизнь. Выводы ученых опубликовал журнал «Прикладная психология: здоровье и благополучие», передает medikforum. Научные специалисты констатируют, что более долгой жизни способствует эмоция счастья.

По их словам, субъективное счастье частично определяется тем, как человек оценивает свою удовлетворенность жизнью. Помимо этого, понятие счастья подразумевает отсутствие тяжелых переживаний, а также уровень оптимизма и положительных эмоций.

Идею о том, что счастье способствует продлению жизни, поддержали и научные исследователи из Университетского колледжа Лондона. Они проанализировали данные 3853 мужчин и женщин возрастом от 52 до 79 лет, выбранных случайным методом среди участников Английского лонгитюдного исследования старения. Это были данные, собранные за пятилетний период наблюдений. Сведения показали, что у людей с самым низким уровнем положительных эмоций, показатель смертности за данное время вырос на 7,3%. У тех, кто демонстрировал больше положительных эмоций, смертность, напротив, снизилась на 3,7%.

В другом случае ученые, изучая связь между положительным самочувствием и смертностью, провели мета-анализ, включивший данные 70 исследований, которые анализировали летальные случаи среди здоровых и больных групп населения. Положительное самочувствие определялось ими как комплекс «эмоционального благополучия, позитивного настроения, радости, счастья бодрости и энергии».

«Независимо от того, хорошим или плохим здоровьем обладает человек, его положительное психологическое благополучие связано со снижением риска смерти», - заключили авторы работы.

Согласно их выводам, люди, ощущающие себя счастливыми, получают возможность жить на 18% дольше тех, кто не испытывает положительных эмоций.

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Автор: УНИАН