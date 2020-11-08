Королева Великобритании в защитной маске почтила память неизвестного воина в Вестминстерском аббатстве.

Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса появилась в защитной маске на публике.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеКоронавирусные ограничения привели к вспышкам полиомиелита и кори - ВОЗ

Она посетила могилу неизвестного воина в Вестминстерском аббатстве, чтобы отметить столетнюю годовщину захоронения.

Елизавета II соблюдала все меры предосторожности, хотя ранее ей рекомендовали не посещать службу.

Королева же считает присутствие на могиле воина "глубоко личным поступком", поскольку ровно 100 лет назад там стояли ее отец и дедушка.

Елизавета II была в черной маске с белыми краями. Ее изготовила дизайнер Анжела Келли, которая разрабатывает одежду для королевы.

Однако Букингемский дворец не прокомментировал эту информацию.

В последний раз королеву видели в октябре, когда она посетила Портон-Даун, чтобы встретиться с учеными оборонной лаборатории. Тогда на ней не было маски, поэтому она подверглась массовой критике.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 8 ноября во всем мире зафиксировано 49,8 млн случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявлено более 500 тысяч новых случаев.

Коронавирус в Украине

За сутки 7 октября в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев COVID-19. 138 больных умерли.

В течение минувших суток госпитализировано 1157 человек, выздоровели 2 637 пациентов;

За все время пандемии в Украине заболели 460 331 человек, 206 866 человек выздоровели. 8 450 больных умерли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская