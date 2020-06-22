Эксперт рассказала, какие продукты опасно есть в самолете

Специалист объяснила, что еду для авиапассажиров готовят заранее, поэтому продукты могут быть не всегда свежими и содержать вредные бактерии.

По всему миру постепенно возобновляются авиаперевозки, а вместе с тем снова становятся актуальными вопросы, связанные с питанием на борту. Так, эксперт по пищевой безопасности Жан Дибл рассказала, от чего лучше отказаться в салоне самолета.

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Специалист объяснила, что всю еду для авиаперелетов готовят заранее, поэтому продукты могут быть не всегда свежими и содержать вредные бактерии, либо в них может быть множество консервантов для более длительного хранения, передает medikforum со ссылкой на издание Daily Express.

При этом сами пассажиры никакого «подвоха» не чувствуют, поскольку при наборе высоты работа вкусовых рецепторов притупляется, сообщила Жан Дибл.

Итак, от чего лучше всего отказаться на борту? Так, в самолете не стоит пить молоко и есть содержащие его блюда. Также вредными являются мясо (особенно, курица и индейка) и рис. Эксперт пояснила, что, если эти продукты неправильно хранить, в них могут образоваться болезнетворные бактерии, провоцирующие отравление.

Кроме того, не стоит пить воду, в том числе в виде льда. Специалист открыла секрет: часто для обслуживания воду наливают прямо из-под крана.

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