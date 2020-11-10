В компании признались, что не знают, насколько длительную защиту от COVID-19 дает их разработка.

В Pfizer заверили, что "не идут на компромиссы" в работе над экспериментальной вакциной от коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сказал вице-президент фармакологической фирмы Джон Буркхардт. 9 ноября Pficer объявила, что ее разработка демонстрировала эффективность на уровне 90% на третьем этапе клинических исследований.

Читайте такжеНа фоне новостей о вакцине от коронавируса обвалились акции ZoomКак пишет Rzeczpospolita, доктор Джон Буркхардт ответственен за исследования и работу над новыми продуктами компании. Он заверил польское издание, что компания Pfizer "работает на рынке прививок много лет" и за это время "вывела на рынок много продуктов, а еще над многими работает. И среди них также есть прививки от других инфекционных болезней".

Буркхардт заверил, что в вопросе вакцины от COVID-19 его компания пользуется хорошо проверенными методами. Однако, при этом он признал, что в случае с коронавирусом пришлось начать производство доз вакцины в то же время, когда были запущены ее испытания. Обычно так никто не делает.

"Обычно не тратятся миллиарды долларов на создание продукта, который не работает. Сначала все ждут и смотрят, работает ли продукт и безопасен ли он, а потом начинается его производство. Поэтому мы рискнули", - сказал Буркхардт.

Он пояснил, что компания приняла такое решение, чтобы выиграть время. По словам Буркхардта, 42% участников третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 - это представители этнических и расовых меньшинств из США. Люди из этих групп, как в сентябре выявило исследование, чаще страдают от тяжелой формы COVID-19. В третьем этапе клинических испытаний вакцины принимают участие около 43 тысяч добровольцев.

Читайте такжеАмериканско-немецкая вакцина от COVID-19 не скоро поступит в продажу-СМИДоктор Буркхардт признал, что дистрибуция прививок будет "логистическим вызовом". Потому что разработку Pfizer нужно хранить при температуре 70 градусов ниже нуля по Цельсию.

"Мы над этим работаем. У нас в Pfizer есть много опытных и талантливых людей, которые работают только над этим вопросом. Целая армия людей", - заверил он.

Доктор Буркхардт также признал, что пока никто не знает, насколько длительную защиту от COVID-19 дает разработка его компании. Pfizer собирается следить за состоянием здоровья участников третьего этапа клинических испытаний в течение двух лет. При этом внимание будет "сосредоточено на безопасности". Но компания также будет собирать и некоторые другие данные.

Журналисты также спросили доктора Буркхардта, от чего именно защищает вакцина: от начала тяжелой формы COVID-19 или и от бессимптомной тоже? На это он ответил, что "нужно время, чтобы это выяснить".

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Перевод: Лесь Дымань