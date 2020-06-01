В ВОЗ заявили о вспышке лихорадки Эбола в Африке

Вирус нашли у четырех умерших местных жителей.

Врачи обнаружили новую вспышку лихорадки Эбола на западе Демократической Республики Конго.

Читайте такжеУченые предупредили о возможном появлении новой смертоносной эпидемииОб этом написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус в микроблоге Twitter.

Вспышка зафиксирована в Экваториальной провинции, неподалеку от города Мбандака. Вирус нашли у четырех умерших местных жителей.

«Эта вспышка напоминает нам, что COVID-19 – не единственная угроза перед лицом человечества», – отметил Гебреисус.

Лихорадка уже распространилась на восток страны, на тысячу километров от Мбандаки.

Ранее УНИАН писал, что ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита.

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