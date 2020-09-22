Прежде всего, женщинам следует отказаться от газированных напитков.

Женщинам после сорока лет стоит пересмотреть свой рацион и отказаться от некоторых продуктов. Поскольку их употребление негативно будет сказіваться на фигуре.

Читайте такжеУченые назвали самый полезный витамин для омоложения кожиВ частности, речь идет о газированных напитках. От газировки стоит отказываться всем. Исследования связывают регулярное употребление сладких напитков с заболеваниями сердца, которые являются главной причиной смерти.

Кроме того, исследование, в котором участвовало 80 тыс. женщин показало, что у тех, кто употреблял в день банку газировки, риск развития подагры был на 75% выше, чем у женщин, которые редко употребляли такие напитки.

Также стоит отказаться от употребления батончиков для похудения. Батончики, особенно их протеиновые варианты, могут быть отличной альтернативой ланчу. Однако многие подобные продукты также вредны, как и их обычные версии, передает medikforum.

Сахар и пальмовое масло, которые добавляются рядом производителей, могут привести к воспалениям, а также набору лишних килограммов.

Не стоит есть и обработанное мясо. Мясные деликатесы отлично подходят в качестве перекуса или закуски. Но в них содержатся канцерогенные нитраты и огромное количество соли, повышающей давление.

Исследование, опубликованное в журнале European Cytokine Network, показало, что нитраты увеличивают окислительный стресс, который может повредить коллаген и эластин в коже, что увеличит количество морщин.

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Автор: УНИАН