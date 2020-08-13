The Independent: Коронавирус вызывает редкую болезнь у детей, ученые нашли причины

COVID-19 может вызывать изменения в белых кровяных тельцах детей, провоцируя болезнь.

В разгар пандемии коронавируса врачи по всему миру сообщали, что сталкивались с детьми, страдающими от так называемого "мультисистемного воспалительного синдрома". Симптомы болезни включают высокую температуру и воспаление. По словам экспертов, это очень редкая болезнь.

Как пишет The Independent, детский мультисистемный воспалительный синдром (PIMS-TS) пока связывают с коронавирусом SARS-CoV-2. Это новая болезнь, некоторые черты которой похожие на синдром Кавасаки, а также на инфекционно-токсический шок.

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Ученые исследовали образцы крови детей, попавших с PIMS-TS в Детскую клинику Бирмингема в Великобритании во время карантина, введенного из-за коронавируса. Они обнаружили, что у пациентов с новой болезнью, а также с синдромом Кавасаки, происходят серьезные изменения в белых кровяных тельцах - моноцитах. Соавтор исследования доктор Грэм Тейлор сказал, что его команда впервые обнаружила "серьезные изменения в количестве моноцитов и их генетической структуре" в случае каждой из болезней.

"Наши результаты требуют подтверждения путем наблюдения за большим количеством пациентов. Но изменения, которые мы увидели, скорее всего, вполне релевантные", - сказал Тейлор, работающий в Институте иммунологии и иммунотерапии при Университете Бирмингема.

По его словам, открытие может потенциально помочь врачам "предусмотреть устойчивость к болезни у детей с PIMS-TS и синдромом Кавасаки, а также определить альтернативные способы лечения обоих заболеваний".

Исследователи наблюдали за девятью детьми с признаками PIMS-TS с Бирмингемской детской клиники, которые были госпитализированы в апреле и мае 2020 года. Симптомы семи из них соответствовали описанию PIMS-TS согласно критериям Королевского колледжа педиатрии. У них не было обнаружено антител к COVID-19. У еще двух детей симптомы соответствовали синдрому Кавасаки. У них тоже не обнаружили следов реакции на коронавирус.

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Сейчас редкую болезнь PIMS-TS связывают с коронавирусом. Ведь многих детей, которые попадали в больницу с этой болезнью, находили антитела против COVID-19. Симптомы PIMS-TS включают высокую температуру, воспаление и отказ различных органов, которые приводят к нарушению работы сердца, падению кровяного давления и угрожающему жизни шоку. По состоянию на июль в Великобритании было обнаружено 300 случаев заболевания детей на PIMS-TS.

Что известно о синдроме Кавасаки и PIMS-TS?

Издание Newsweek писало, что коронавирус связывают с загадочной болезнью у детей. Речь шла о том, что в Нью-Йорке и Лондоне в разгар первой волны пандемии проявляли опасный для жизни, но очень редкий синдром Кавасаки. Болезнь Кавасаки характеризуется воспалением коронарных артерий и других кровеносных сосудов. Обычно она развивается у двухлетних детей. Но ее также находили у подростков, о чем свидетельствуют данные Американской ассоциации сердца.

В свою очередь CNN предостерегал, что коронавирус - не респираторная болезнь , он вредит всему телу. При этом, речь идет как о детях, так и взрослых. Пациенты с COVID-19 нередко сталкиваются с неврологическими осложнениями, а также болезнями сердечно-сосудистой системы.

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Перевод: Лесь Дымань