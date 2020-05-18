Детей по всему миру атакует загадочная болезнь - названы ее симптомы

Болезнь массово поражает детей, которые переносят коронавирус абсолютно бессимптомно.

С коронавирусом связывают загадочную болезнь, которая начала проявляться у детей по всему миру. Болезнь очень похожа на редкий синдром Кавасаки.

Врачи уже спасают несколько сотен малышей в США, Британии, Франции, Испании, Нидерландах. А в итальянском Бергамо уже даже побит рекорд за последние три года по количеству детей с токсическим шоком, говорится в сюжете ТСН.

"Чаще всего мы наблюдаем у детей высокую температуру, где-то три-четыре дня. Высыпания, очень сильные высыпания. Они могут быть по всему телу. И на ладонях. И на стопах, где обычно такого не бывает", - комментирует врач-педиатр.

Именно так может начинаться загадочная редкая болезнь – воспалительный процесс, похожий на болезнь Кавасаки. Вызывает ее, подозревают медики, именно коронавирус, потому что у больных детей тесты показали наличие антител. Болезнь поражает сосуды, внутренние органы и вызывает токсический шок. Кроме сыпи, высокой температуры, рвоты, среди симптомов могут быть потрескавшиеся губы, красные глаза, отеки конечностей и лимфатических узлов на шее, боль во всем теле. У некоторых детей может развиваться даже артрит. И самое страшное следствие – аневризма сердечных сосудов.

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"У детей нет симптомов, похожих на симптомы коронавируса. Это не респираторные заболевания, у них нет проблем с дыханием. У них это больше проявляется, как воспаление кровеносных сосудов, которое может привести к проблемам с сердцем", - говорит губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Главное, что волнует нас, педиатров, это то, что Кавасаки может привести, если ее не лечить, к так называемой "аневризме" коронарной артерии. И это может быть фатальным. Поэтому мы просим родителей, если в семье кто-то болел, а дети перенесли вирус в легкой форме, все же быть бдительными", - призывают врачи.

Как следствие, если раньше большинство европейских стран и США детям тесты на коронавирус делать не торопились, то теперь они едва ли не первоочередные при малейшем подозрении.

"Положительный момент в том, что пока таких случаев немного. Получив правильное лечение, дети выздоравливают. И я не могу заверить, что количество больных будет расти. На прошлой неделе количество пациентов в педиатрическом отделении возросло, поэтому следует быть крайне внимательными", - говорят парижские врачи.

Теперь родители, которые прошли с детьми через этот ад новой болезни, просят других с ослаблением карантина не забывать об этом коварном последствии вируса. Вспышку заболеваемости у детей врачи ждут после открытия детсадов и школ. А потому родителей просят помнить: атакованные коронавирусом дети имеют другие, еще менее изучены проявления болезни, которые часто совпадают с симптомами Кавасаки.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 мая общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 315 185 человек. В то же время, выздоровели 1 733 963 человека.

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