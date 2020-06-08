Коронавирусный карантин стал причиной тяжелой депрессии среди населения - опрос

Особенно негативно пандемия сказалась на психическом состоянии людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Ограничения, введенные на фоне коронавируса SARS-CoV-2, привели к заметному росту числа случаев тяжелой депрессии среди населения, особенно сильно пострадала возрастная группа от 18 до 25 лет.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на профессора клинической психологии в Частной высшей школе Гёттингена Юсефа Шибана, который прокомментировал результаты онлайн-опроса, проведенного его институтом совместно с университетом Регенсбурга, норвежским Университетом прикладных наук и Карлтонским университетом в Оттаве.

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Для опроса исследователи использовали так называемую ISR-анкету – инструмент, позволяющий установить симптомы психических расстройств. По словам Шибана, ожидалось, что доля случаев тяжелой депрессии среди населения не превысит одного процента, однако выяснилось, что этот показатель достигает пяти процентов.

Профессор Шибан обеспокоен ростом числа случаев тяжелой депрессии, особенно, учитывая тот факт, что нехватка психотерапевтов ощущалась и до пандемии.

По его словам, есть признаки того, что психические последствия от карантинных мер будут ощущаться длительное время. Ученые планируют провести сравнительный анализ ситуации в различных федеральных землях Германии, а также между ФРГ, Норвегией и Канадой.

Как сообщал ранее УНИАН, психиатр и психотерапевт из США Дженнифер Пейн рассказывает, как определить, что обычная скука начинает перерастать в депрессию. Важный критерий - продолжительность. Если эти симптомы длятся более двух недель - пора к врачу.

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