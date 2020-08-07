От депрессий на карантине чаще страдают молодые женщины - ученые

Во время самоизоляции у 20% 30-летних женщин появились признаки депрессии, что в два раза больше, чем среди женщин старшей возрастной группы.

Молодые женщины чаще сталкиваются с депрессиями, тревожными расстройствами и одиночеством во время пребывания в карантине.

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К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона. Британские исследователи решили выяснить, кто наиболее часто рискует столкнуться с психическими проблемами из-за самоизоляции. Такие расстройства, как депрессия, тревожное состояния и острое чувство одиночества испытывают молодые женщины. Это результаты опроса 18 тыс. человек, проведенного еще в мае - на третьем месяце карантина в стране. Чаще всего проблемы с психикой встречались в молодой группе со средним возрастом 19 лет, передает medikforum со ссылкой на The Daily Mail. Чуть больше трети девушек и четверти юношей этого возраста демонстрировали симптомы депрессии.

Но именно среди 30-летних женщин отмечался наибольший рост количества психических проблем за последние 5 лет. Так во время самоизоляции у 20% 30-летних женщин появились признаки депрессии, что вдвое больше, чем среди женщин старшей возрастной группы. Пандемия COVID-19 спровоцировала ощущение неуверенности и беспокойства у населения Британии. Женщины сталкивались с психологическими проблемами при карантине чаще мужчин в любой возрастной категории.

Чувство одиночества также было максимально распространено среди 30-летних женщин, с ним столкнулась каждая третье представительница прекрасного пола и четверть мужчин этой возрастной группы. Среди 62-летних мужчин на депрессивность пожаловались 7%, а среди женщин - 10%. Депрессии и стресс увеличивают риск развития физиологических проблем, включая сердечно-сосудистые нарушения и даже опухоли.

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