В США от COVID-19 умерли больше людей, чем за Первую мировую войну
02:30, 17 июня 2020Зарубежные новости
66 0
СМИ уточняют, что обе цифры могут не совпадать с реальным положением дел.
Иллюстрация REUTERS
В США от коронавируса умерло больше американцев, чем погибло в годы Первой мировой войны.
Такие статистические данные обнародовали в издании Associated Press.
Читайте такжеИнфицированных COVID-19 в мире уже более 8 миллионов (карта)
Так, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США сейчас количество умерших, у которых был подтвержден коронавирус, достигло 116 526 человек.
При этом в Первую мировую войну, как считается историками, погибли 116 516 американских военнослужащих.
К тому же СМИ уточняют, что обе цифры могут не совпадать с реальным положением дел.
Как сообщал ранее УНИАН, новым коронавирусом в США заразились более 2,1 миллионов человек. Свыше 870 тысяч зараженных смогли преодолеть болезнь.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter