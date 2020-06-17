В США от COVID-19 умерли больше людей, чем за Первую мировую войну

СМИ уточняют, что обе цифры могут не совпадать с реальным положением дел.

В США от коронавируса умерло больше американцев, чем погибло в годы Первой мировой войны.

Такие статистические данные обнародовали в издании Associated Press.

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Так, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США сейчас количество умерших, у которых был подтвержден коронавирус, достигло 116 526 человек.

При этом в Первую мировую войну, как считается историками, погибли 116 516 американских военнослужащих.

К тому же СМИ уточняют, что обе цифры могут не совпадать с реальным положением дел.

Как сообщал ранее УНИАН, новым коронавирусом в США заразились более 2,1 миллионов человек. Свыше 870 тысяч зараженных смогли преодолеть болезнь.

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