В Израиле зафиксировали рекордный всплеск заражений COVID-19

Больше всего в Тель-Авиве, который считается сейчас эпицентром новых заражений.

В Израиле за последние сутки зафиксировали рекордно высокое количество заражений COVID-19 с конца апреля.

Диагностировали 258 новых случаев заражения, больше всего в Тель-Авиве, который считается сейчас эпицентром новых заражений, сообщает The Times of Israel.

В Израиле коронавирусом сейчас болеют более 3,7 тыс. человек, а всего он выявлен у 19,4 тыс. Умерли - 302 человека.

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По последним данным, еще 39 человек госпитализированы в Израиле с COVID-19 в состоянии средней тяжести, и среди них 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Израиле в середине марта ввели предупредительные меры, а затем и режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Эта страна одна из первых в мире закрыла свои границы для туристов. Ослаблять ограничительные меры начали в конце мая и начале июня.

Как сообщал ранее УНИАН, в мире количество больных коронавирусом превысило 8 миллионов человек. В Украине уже официально подтверждено более 32 тысяч случаев COVID-19.

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