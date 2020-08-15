COVID-19 повреждает органы человека избирательно

Результаты позволит разработать препараты, которые предотвращают полиорганную недостаточность и смерть пациентов.

Коронавирус повреждает только определенные человеческие органы, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему. Но не весь организм.

К такому выводу пришли ученые испанского Университета Сарагосы. Открытие, результаты которого опубликованы в журнале Chaos, позволит разработать препараты, предотвращающие полиорганную недостаточность и смерть пациентов.

Для проникновения в организм, COVID-19 взаимодействует со специфичным белком, который называется ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2). Этот рецептор имеют многие клетки организма, однако патоген поражает органы избирательно, что указывает на существование еще не известного механизма заражения тканей.

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Ученым удалось разработать математическую модель, с помощью которой обнаружили 59 белков, действующих как основные активаторы и влияющих на другие органы человека.

Цепочка взаимодействий вызывает изменения в белках, находящихся за пределами легких, что влияет на уязвимость органов для коронавируса.

Таким образом, препараты, нацеленные на эти цепочки, помогут избежать полиорганной недостаточности от COVID-19, которая приводит во многих случаях к смерти пациентов.

Коронавирус в Украине по состоянию на 14 августа

13 августа в Украине заболели рекордное количество людей - 1 тыс. 732 человека. Также зафиксирован антирекорд по количеству госпитализированных с COVID-19 - 330 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 87 тыс. 872 человека, умерли - 2 тыс. 011, выздоровели - 46 тыс. 216.

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Автор: Наталия Печиборщ