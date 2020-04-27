Коронавирус обнаружили в 185 странах мира

Меньше всего случаев заболевания коронавирусом в Йемене, больше всего - в США.

Больных COVID-19 обнаружили в 185 странах мира.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

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Больше всего диагностированных случаев COVID-19 в США - 963 168. В Испании 226 629, Италии 197 675, Франции 161 665, Германии 157 495, Великобритании 154 032, Турции 110 130.

Меньше всего случаев заболевания коронавирус в Йемене - 4 и один случай в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи (Государство на островах у западного побережья Африки).

Как сообщал УНИАН, количество больных COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам. Выздоровели - более 865 тысяч человек.

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