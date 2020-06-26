Черногория повторно вводит карантинные меры из-за COVID-19

Среди повторных ограничений – запрет на проведение спортивных мероприятий и политических акций на открытом воздухе.

Черногория спустя месяц после того, как власти объявили страну свободной от коронавируса, вновь вводит карантинные меры.

Среди повторных ограничений – запрет на проведение спортивных мероприятий и политических акций на открытом воздухе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Чиновники пытаются сдержать новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За 10 дней – 100 новых случаев. Всего за время эпидемии в Черногории было зарегистрировано более 420 заражений и 9 летальных исходов.

В соседней Сербии наблюдается та же ситуация. Из-за вспышки COVID-19 за последние дни там решено перепрофилировать несколько больниц только под приём пациентов, заразившихся коронавирусом.

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Хорватия ранее сообщила, что возобновляет действие двухнедельного карантина для приезжих из других балканских стран, включая Сербию.

Всемирная организация здравоохранения на этой неделе сообщила о новом тревожном росте числа заражений коронавирусом в Европейском регионе. В него ВОЗ включает 54 государства и семь территорий – от Центральной Азии до Западной Европы. Среди стран, в которых передача коронавируса ускоряется, оказались Швеция, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Украина. В день фиксируется 20 тысяч новых заражений и более 700 смертей. Такое происходит впервые за долгие месяцы, отмечают в международной организации.

Как подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, его предупреждения о риске повторного роста заболеваемости на фоне послабления карантинных мер уже стали для некоторых стран реальностью.

Как сообщал ранее УНИАН, почти 10 миллионов человек в мире заразились коронавирусом.

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