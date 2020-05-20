В Эстонии начали тестировать "цифровой паспорт иммунитета" для жизни в условиях пандемии
В Эстонии начали тестировать цифровой паспорт иммунитета, который нацелен на то, чтобы стимулировать общества продолжать свою жизнь в условиях пандемии.
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Еuractiv.
"Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровых паспортов иммунитета, стремясь к более безопасному возвращению на рабочие места после блокировки коронавирусом", - указано в сообщении.
Указано, что цифровой паспорт иммунитета собирает данные тестирования и позволяет людям передавать свой статус иммунитета третьей стороне, например, работодателю, используя временный QR-код, сгенерированный после цифровой аутентификации.
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Отмечается также, что паспорт цифрового иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжать свою жизнь в условиях пандемии. Многие страны и предприятия уже спешат разрабатывать приложения для отслеживания контактов. А отели Radisson и производитель продуктов питания PRFoods являются одними из первых компаний, которые начали проверять паспорт иммунитета.
Напомним, ранее сообщалось о том, что после первой волны пандемии коронавируса в мире могут ввести "иммунные паспорта" для пересечения границ.
В частности, с инициативой введения иммунных паспортов выступила Германия.
Поддержали идею "иммунных паспортов" также в Великобритании и в США.
Отметим также, что ранее глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олескив заявила о том, что если так называемые "паспорта здоровья" введут в мире, они будут введены также и в Украине.
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