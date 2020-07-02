Ели сырое мясо сурка: в Монголии зафиксировали вспышку чумы, введен карантин
В Западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы. В связи с этим в регионе объявили карантин.
Об этом пишет местное издание barakelde.org.
Читайте такжеКоронавирус в мире не останавливается: более 5 миллионов человек победили COVID-19 (карта)Отмечается, что тела бубонной чумы обнаружили у двоих местных жителей, женщины и мужчины. Перед началом болезни они оба употребили в пищу сырое мясо сурка.
В настоящее время женщина находится в критическом состоянии, при этом с начала появления симптомов с ней напрямую контактировали 60 человек и 400 – косвенно.
По данным Всемирной организации здравоохранения, взрослый, который не получает своевременного лечения от этой болезни, может умереть в течение 24 часов.
Ранее УНИАН сообщал, что в США стремительно распространяется смертельный вирус.
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