Чтобы предотвратить потерю памяти, нужно получать образование - ученые

Результаты исследования показывают, что дети, особенно девочки, которые получают образование дольше, будут иметь лучшие показатели памяти в старости.

Получение образования защищает пожилых людей, особенно женщин, от потери памяти.

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К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Джорджтаунского университета, сообщает medikforum со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Aging, Neuropsychology and Cognition.

Результаты показывают, что дети, особенно девочки, которые получают образование дольше, будут иметь лучшие показатели памяти в старости. Это может иметь значение для потери памяти при болезни Альцгеймера и других деменциях.

Исследование проверило декларативную память у 704 пожилых людей (58-98 лет). Декларативная память означает способность запоминать события, факты и слова, например, как зовут нового соседа или где висят ключи.

Участникам показывали рисунки с предметами. Через несколько минут ученые проверяли, что запомнилось. С возрастом производительность памяти становилась ниже. Однако если в раннем возрасте женщины дольше занимались образованием, это способствовало снижению потери.

У мужчин прирост памяти, связанный с каждым годом обучения, был в два раза больше, чем потери, понесенные в течение каждого года старения. Однако у женщин прирост был в пять раз больше.

Например, декларативная память у 80-летней женщины со степенью бакалавра была такой же, как у 60-летней женщины со средним образованием. Таким образом, четыре дополнительных года обучения компенсируют потерю памяти от 20 лет старения.

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