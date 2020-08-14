Ученые назвали дела, которыми нельзя заниматься во время грозы

Ученые предупреждают: если за окном гремит гром и сверкают молнии, нужно находиться как можно дальше от сантехники и источников тока.

Домашние дела, связанные с использованием воды, сантехники, электричества, лучше не делать во время грозы – это защищает от случайных ударов молний.

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Перечень таких дел был назван учеными из США. Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовало список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы. Эти занятия связаны с работой водопровода или электричества. Ученые предупреждают: если за окном гремит гром и сверкают молнии, нужно находиться как можно дальше от сантехники и источников тока, передает medikforum.

«Если в дом ударит молния, она может пройти через электропроводку или водопровод – поэтому все, что подключено к розетке или системе труб, может оказаться под напряжением», - заявили эксперты.

Таким образом, констатируют они, некоторые дела лучше отложить на время, когда гроза закончится. Ученые назвали конкретные дела, которыми нельзя заниматься во время этого погодного явления:

мыть руки или посуду,

принимать душ или ванну;

пользоваться посудомоечной, стиральной машинами;

звонить по телефону;

включать электроприборы.

По их словам, только минимум через 30 минут после окончания грозы можно вновь выполнять дела из списка вышеперечисленных. Конечно, это неудобно, но зато обеспечивает безопасность и может сохранить жизнь.

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