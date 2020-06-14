Число жертв COVID-19 во всем мире перевалило за 430 тысяч

Больше всего от пандемии страдают США, Бразилия и Россия.

По состоянию на утро 14 июня в мире зафиксировано 7 789 024 случаев заражения коронавирусом (+138 328 за сутки). Жертвами эпидемии на сегодня стали 430 173 человека.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Больше всего случаев зафиксировано в США (2 074 526), Бразилии (850 514), России (519 458), Индии (320 922) и Великобритании (295 828).

В то же время, 3 709 737 человек выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 31 154 случая коронавирусной инфекции. За сутки подтвердилось 648 новых случаев COVID-19.

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