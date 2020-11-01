Украина – на 21 месте в мире по уровню распространения болезни.

По состоянию на утро 1 ноября во всем мире зафиксировано более 46 миллионов случаев коронавируса, на 475 тысяч случаев больше, чем сутками ранее.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Так, подтверждено 46 млн 071 388 случаев. Среди них 1 млн 195 408 случаев – смертельные. Больше всего смертей зафиксировано в США, Бразилии и Индии.

В то же время, 30 млн 823 597 человек выздоровели.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в США (9 млн 126 361), Индии (8 млн 184 082), Бразилии (5 млн 535 605), России (1 млн 606 267) и Франции (1 млн 412 709). Украина – на 21 месте в мире по уровню распространения болезни, между Бангладеш и Филиппинами.

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Автор: Дмитрий Захаров