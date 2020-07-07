Будущее без сигарет, альтернативные источники энергии и гендерное равенство – PMI опубликовала первый Интегрированный отчет за 2019 год

Компания Philip Morris International Inc. (PMI) опубликовала первый Интегрированный отчет за 2019 год. Он содержит комплексный обзор эффективности и прогресс компании в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и политики управления (принципы ESG).

Несмотря на то, что подавляющее большинство продаж компании составляют сигареты, PMI стремится полностью заменить их продуктами, которые исключают горение (например, IQOS) и являются лучшей альтернативой для здоровья совершеннолетних курильщиков, чем продолжение курения сигарет. С момента анонсирования концепции «мира без табачного дыма» в 2016 году, PMI уже исключила из ассортимента более 600 наименований сигарет по всему миру и расширила портфель единиц для систем нагрева табака в более 400 наименований.

PMI направляет ресурсы на разработку, научные исследования и ответственную коммерциализацию продуктов, исключающих продукты горения. В 2019 году расходы компании на инновационные разработки и исследования составили $465 млн. Из них 98% средств были направлены на исследования бездымной продукции.

"Все мы в PMI понимаем, что лучшее решение, которое наша компания может предложить обществу, – это замена сигарет на менее вредные альтернативы. Это лежит в основе нашей корпоративной стратегии и наших приоритетов в области устойчивого развития”, – рассказал Андре Каланцопулос, генеральный директор PMI.

В компании прогнозируют, что при грамотной государственной поддержке и стимулировании общества, во многих странах мира продажи сигарет могут прекратиться в течение 10-15 лет.

Отчет содержит также данные о сокращении негативного влияния производства на экологию. Сейчас 72% электроэнергии, используемой заводами компании, получены из возобновляемых источников. В планах – до 2025 года достичь 100% использования энергии возобновляемых источников и сократить производство пластикового мусора на 50%.

В показателях политики управления (принципы ESG) особое внимание уделено гендерному распределению. Так, доля руководящих должностей, которые занимают женщины, составляет 36,1%.

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