"Можно лишь минимизировать потери": израильский врач заявил о неизбежности второй волны COVID-19

Медик считает, что избежать второй волны коронавируса "нереально".

Вторая волна заболеваемости COVID-19 неизбежна, но можно минимизировать потери и принять меры для уменьшения распространения.

Такое мнение изданию «Гордон» высказал реаниматолог, главный врач отделения интенсивной кардиотерапии Первого медицинского центра Тель-Авива Иегуда Леви.

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"Вторая волна, скорее всего, будет, и вирус снова может распространяться быстрее. Можно минимизировать потери и принять меры для уменьшения распространения. Но избежать – нет. Это нереалистичный сценарий", – сказал Леви.

Напомним, по состоянию на 22 мая в Украине коронавирус подтвердили в 20 148 человек. За прошедшие сутки количество инфицированных увеличилось на 442 человека.

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