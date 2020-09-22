Вероятность новой пандемии, о которой недавно предупредили в ВОЗ, довольно высока.
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Об этом заявила ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская в эфире канала "Украина 24", комментируя недавнее заявление ВОЗ о необходимости заблаговременно готовиться к новой пандемии.
"Я отношусь очень серьезно (к заявлениям о возможности новых вирусных эпидемий - ред.). Почему? Потому, что в 2018 году эксперты ВОЗ на своем сайте опубликовали заявление, где говорили, что нас ждет пандемия, вызванная новым неизвестным штаммом вируса, назвали его "агентом Х", обсуждались многие возбудители. И вопрос не стоял о том, будет ли это эпидемия или пандемия, а о том, когда она будет", — рассказала она.
ВОЗ предупреждает: мир ждет новая пандемия
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой. "Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемий являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем в этот раз», - сказал он.
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