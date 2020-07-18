Не только в Азии: в США обнаружили заражения бубонной чумой

С начала прошлого века в США было зарегистрировано около тысячи случаев заболевания чумой.

В США впервые за несколько лет зафиксировали случай заражения бубонной чумой. Последний раз ее регистрировали в штате Колорадо в 2015 году.

Представители департамента здравоохранения штата считают, что заражение произошло в результате контакта с белками, сообщает Fox News.

"У пациента обнаружена первично-септическая чума в крови, которая не может передаваться другим людям. Пациент выздоровел, новых случаев заражения не выявлено", – говорится в сообщении.

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Как отметила руководитель ветеринарной службы штата Дженнифер Хаус, "случаи заболевания чумой наблюдаются в штате Колорадо по крайней мере с 1940-х годов, случаи заражения от диких грызунов отмечаются практически ежегодно".

Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, рвоту, они проявляются в течение недели после заражения. В случае ранней диагностики чума поддается лечению с помощью антибиотиков, отметила телекомпания.

Органы власти имеют разработанные заранее планы реагирования на случаи возникновения чумы, эти планы включают порядок применения антибиотиков, а эффективность этих планов периодически проверяют во время специальных учений.

С начала прошлого века в США было зарегистрировано около тысячи случаев заболевания чумой.

Как сообщал ранее УНИАН, медики объявили о предполагаемом случае заражения бубонной чумой 16-летнего подростка в провинции Говь-Алтай на западе Монголии, его поместили в изоляцию. Он съел мясо сурка.

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