Бубонная чума в Монголии: зафиксировали еще один случай заражения

16-летний подросток находится в изоляции в местной больнице.

Медики объявили о предполагаемом случае заражения бубонной чумой 16-летнего подростка в провинции Говь-Алтай на западе Монголии, он помещен в изоляцию.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

«16-летний мальчик находится в изоляции в местной больнице. В среду у него поднялась высокая температура», - передает агентство Синьхуа.

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Уточняется, что во вторник он съел мясо сурка. Животное часто является переносчиком бубонной чумы.

Вспышку бубонной чумы зафиксировали в Монголии в начале июля. Тогда заразились два местных жителя - мужчина и женщина, которые также съели мясо сурка. После этого в Монголии ввели карантин.

Как сообщал ранее УНИАН, от бубонной чумы скончался 15-летний подросток. За три дня до трагедии он вместе с друзьями употреблял в пищу мясо сурка, после чего у мальчика поднялась высокая температура. Семья вызвала врачей, однако до больницы подростка не довезли.

Монголы считаю сурков деликатесом. Они охотятся на них, а поймав – разделывают и сырыми съедают почки. Это якобы придает людям силы и долголетия.

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