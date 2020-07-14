В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний подросток
В Монголии зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой.
Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
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Жертвой чумы стал 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу. Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка - известного переносчика сезонной чумы.
Более 20 человек, причастных к трапезе или контактировавших с умершим, помещены на карантин. Власти соседних с Монголией областей Китая ранее предупреждали своих граждан не приближаться к диким животным во избежание заражения.
Как сообщал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что ситуация с бубонной чумой в Монголии и Китае не представляет повышенной опасности.
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