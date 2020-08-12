Купил двух мертвых сурков: в Монголии еще один человек умер от бубонной чумы

Охота на сурков в Монголии запрещена, однако местных жителей это не останавливает. Для них мясо сурка - деликатес.

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