Купил двух мертвых сурков: в Монголии еще один человек умер от бубонной чумы
09:39, 12 августа 2020Зарубежные новости
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Охота на сурков в Монголии запрещена, однако местных жителей это не останавливает. Для них мясо сурка - деликатес.
В Монголии новый случай бубонной чумы / фото ua.depositphotos.com
В Монголии зафиксирован новый случай смерти от бубонной чумы.
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Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщает Синьхуа.
Как сообщается, 42-летний мужчина умер от бубонной чумы в провинции Ховд на западе Монголии.
Известно, что перед смертью этот человек купил двух мертвых сурков.
Хотя охота на сурков в Монголии запрещена, многие монголы считают грызунов деликатесом и игнорируют закон.
Бубонная чума: где зафиксировано заболевание
- С начала года в Монголии официально подтверждены 4 случая заболевания бубонной чумой.
- В начале июля у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксировали случай заболевания бубонной чумой.
- В июле в Монголии от бубонной чумы умер 15-летний подросток. За несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка.
- Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что ситуация с бубонной чумой в Монголии и Китае не представляет повышенной опасности.
- В США впервые за несколько лет зафиксировали случай заражения бубонной чумой.
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