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Купил двух мертвых сурков: в Монголии еще один человек умер от бубонной чумы

09:39, 12 августа 2020
Зарубежные новости
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В Монголии новый случай бубонной чумы / фото ua.depositphotos.com

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Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщает Синьхуа.

Как сообщается, 42-летний мужчина умер от бубонной чумы в провинции Ховд на западе Монголии.

Известно, что перед смертью этот человек купил двух мертвых сурков.

Хотя охота на сурков в Монголии запрещена, многие монголы считают грызунов деликатесом и игнорируют закон.

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