В Китай пришла бубонная чума: введен третий уровень опасности

Мужчину с подозрением на бубонную чуму госпитализировали накануне.

У скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксировали случай заболевания бубонной чумой.

Об этом сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур.

Читайте такжеИстория болезни. Как пандемии проходили в прошлом и почему из-за них мы стали жить дольше

"Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - рассказали в комитете.

Мужчину с подозрением на бубонную чуму госпитализировали накануне. После этого в административно-территориальной единице Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.

По данным местной власти, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения. Жителям рекомендуют не охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрениях - немедленно сообщать об этом.

Как сообщал УНИАН, в Западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы. В связи с этим в регионе объявили карантин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram