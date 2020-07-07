Бубонная чума в Китае и Монголии: в ВОЗ отреагировали на случаи заражения

Бубонная чума предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что ситуация с бубонной чумой в Монголии и Китае не представляет повышенной опасности.

Читайте такжеВ Китае рассказали, как не заразиться бубонной чумойСоответствующее заявление сделала представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«На данный момент мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией», – сказала она.

При этом она добавила, что ВОЗ тесно сотрудничает с властями обеих государств по этому вопросу. По словам Харрис, согласно данным, случаи заражения чумой «хорошо поддаются лечению». Представитель ВОЗ отметила, что бубонная чума всегда существовала в мире и останется еще на века.

В заявлении пресс-службы ВОЗ отмечается, что бубонная чума свойственна этому региону.

«Чума является редким заболеванием, в основном в определенных географических зонах, где она все еще эндемична. В Китае в последнее десятилетие были зарегистрированы спорадические случаи появления чумы», – говорится в заявлении.

Также отмечается, что бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного. В то же время болезнь тяжело передается от человека к человеку. Инкубационный период составляет от 1 до 7 дней.

«Против чумной бактерии эффективно лечение антибиотиками, поэтому ранее диагностирование и раннее лечение, в течение первых 24 часов после появления симптомов, может спасти жизни», – подчеркнули в ВОЗ.

Ранее УНИАН писал, что в Китае из-за бубонной чумы ввели третий уровень опасности.

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