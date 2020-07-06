В Китае рассказали, как не заразиться бубонной чумой

Китайские медики советуют не подходить близко к диким животным и не употреблять в пищу их мясо.

В Пекинском центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, как не заразиться бубонной чумой, случай которой был зафиксирован в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Об этом сообщает РИА Новости.

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«Напоминаем жителям города, что в случае поездок на пастбища необходимо принимать меры профилактики, не нужно подходить близко к диким животным или употреблять в пищу их мясо, также не рекомендуется оставаться на ночлег», - напомнил замглавы центра Пан Синхо.

Как сообщал УНИАН, у скотовода во Внутренней Монголии зафиксировали случай заболевания бубонной чумой. В связи с этим город Баян-Нур был заблокирован для въезда и выезда.

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