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Брокколи способен замедлить процесс старения - ученые

14:30, 06 июля 2020
Зарубежные новости
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Также брокколи используют для профилактики заболеваний кишечника и инфарктов / moirebenok.ua

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Речь идет о брокколи. Все дело в том, что этот овощ способен предотвращать развитие возрастных болезней, которые губительно влияют на человека и значительно сокращают срок его жизни.

Такой эффект достигается благодаря высокому содержанию антиоксидантов зеаксантина и лютеина. Основным сдерживающим старение элементом является биоактивный элемент сульфорафан.

Диетологи рекомендуют обратить внимание на брокколи тем, кто болен диабетом, поскольку овощ способен контролировать уровень сахара в организме, а также понижать уровень холестерина. Также брокколи используют для профилактики заболеваний кишечника и инфарктов.

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