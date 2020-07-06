Брокколи способен замедлить процесс старения - ученые

Также диетологи рекомендуют обратить внимание на брокколи тем, кто болен диабетом, поскольку овощ способен контролировать уровень сахара в организме.

Ученые выделили один растительный продукт, который способен замедлять процессы старения в организме и дольше сохранять молодость.

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Речь идет о брокколи. Все дело в том, что этот овощ способен предотвращать развитие возрастных болезней, которые губительно влияют на человека и значительно сокращают срок его жизни.

Такой эффект достигается благодаря высокому содержанию антиоксидантов зеаксантина и лютеина. Основным сдерживающим старение элементом является биоактивный элемент сульфорафан.

Диетологи рекомендуют обратить внимание на брокколи тем, кто болен диабетом, поскольку овощ способен контролировать уровень сахара в организме, а также понижать уровень холестерина. Также брокколи используют для профилактики заболеваний кишечника и инфарктов.

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