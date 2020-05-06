Британские врачи рассказали о последствиях коронавируса после выздоровления

В первую неделю после выздоровления человек может чувствовать слабость и усталость, испытывать трудности даже в таких повседневных делах, как заваривание чая или одевание.

Сроки восстановления человека, переболевшего коронавирусом, могут длиться от одной недели до года.

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К таким выводам пришли медики из британского Центра периоперационной помощи, сообщает 112.ua со ссылкой на BBC. У большинства людей проявляются только легкие симптомы Covid-19, на восстановление после которых обычно уходит неделя, а может и дольше. Высокая температура говорит о том, что болезнь продолжается. Кашель может повторяться в течение нескольких недель, когда коронавирус удалось излечить. В первую неделю после выздоровления человек может чувствовать слабость и усталость, испытывать трудности даже в таких повседневных делах, как заваривание чая или одевание. В таком случае необходимо обеспечить пациенту достаточно времени для отдыха, здоровое питание и обильное потребление воды.

Если болезнь протекает в тяжелой форме, и пациента из-за нехватки кислорода подключают к аппарату, после выздоровления он может испытывать глубокую усталость и проблемы с дыханием. Это происходит потому, что легкие еще не оправились после воспаления. Физическое восстановление в таком случае, как правило, занимает от двух до восьми недель.

При более серьезных формах болезни на выздоровление может уйти больше года.

Чтобы быстрее вернуть себе здоровье, британские медики рекомендуют прекратить курить, меньше употреблять алкоголя, увеличить время занятия физическими упражнениями, а также поддерживать вес тела в пределах нормы.

Как сообщал УНИАН, почти 1,2 млн человек в мире вылечились от коронавируса. В целом зафиксировано более 3,66 млн случаев заболевания COVID-19.