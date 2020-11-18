Вместо теста ПЦР, глава британского правительства воспользовался быстрым тестом на коронавирус, который сейчас тестируют в стране. Офис руководителя правительства – в перечне учреждений, где тестировали новую систему выявления коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил отрицательный тест на COVID-19 после контакта с инфицированным.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Вместо ПЦР-теста, глава британского правительства воспользовался быстрым тестом на коронавирус, который сейчас тестируют в стране. Офис председателя правительства - в перечне учреждений, где тестировали новую систему выявления коронавируса. Хотя результат теста был отрицательным, Джонсон останется на самоизоляции.

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Коронавирус у Бориса Джонсона: что было раньше

В начале апреля премьер-министр был госпитализирован из-за осложнений, вызванных коронавирусным заболеванием, три дня он провел в палате интенсивной терапии.

Выйдя из больницы через неделю, Джонсон поблагодарил врачей за то, что они спасли его жизнь. После выписки он еще две недели проходил реабилитацию и затем вернулся на работу.

Позже Джонсон пожаловался, что после перенесенной болезни у него ухудшилось зрение.

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Автор: Леся Лещенко