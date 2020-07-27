Борьба с COVID-19: в Британии хотят ограничить рекламу фастфуда

Британский Департамент здравоохранения и соцобеспечения намерен запретить рекламу нездоровой пищи на телевидении и в интернете до 21:00.

В Великобритании планируют ограничить рекламу продуктов питания, содержащих много жира, сахара и соли.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Bloomberg

Таким образом правительство хочет решить проблему ожирения в стране, которое считается одним из факторов предрасположенности к COVID-19.

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В частности, британский Департамент здравоохранения и соцобеспечения намерен запретить рекламу нездоровой пищи на телевидении и в интернете до 21:00.

Кроме того, Правительство планирует запретить рекламные акции, которые предлагают бесплатные сладости в обмен на покупку, а также расширить перечень продуктов питания, на которых обязательно должен присутствовать ярлык с количеством калорий.

Премьер-министра Бориса Джонсона отметил: "Похудеть сложно, но стоит внести небольшие изменения, и мы все можем стать более стройными и здоровыми... Если каждый сделает свой вклад, риски для нашего здоровья снизятся".

Как сообщал УНИАН, в Великобритании выявили уже более 300 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

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