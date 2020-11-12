В Германии зафиксировали первый случай заражения хантавирусом - опасного вирусного заболевания родом из Кореи, который поражает легкие и почки.
Что такое хантавирус
Хантавирус - это род вирусов, которым заражаются грызуны и люди. Некоторые вирусы этого рода могут серьезно поражать легкие и почки. Заболевание может быть смертельным.
Как передается хантавирус
Хантавирус предается человеку от грызунов, в том числе и от домашних питомцев. Заразиться можно через укус животного, контакт с его мочой и фекалиями и вдыхание микрочастиц фекалий в воздухе.
Случаи передачи вируса между людьми зафиксированы только в Чили и Аргентине и не встречались в остальном мире.
Симптомы и лечение хантавируса
Разные вируса рода вызывают разные симптомы. Самые распространенные признаки заражения такие:
- температура около 39-41 °C;
- интоксикация;
- рвота;
- нарушение сна;
- сильная боль во всем теле;
- боль в области почек;
- редкое мочеиспускание;
- цианоз;
- боль в пояснице.
Специфического лечения хантавируса пока что не существует. Больным убирают симптомы, лечат почечную недостаточность и интоксикацию, борются с осложнениями.
Профилактика хантавируса
Профилактика заболевания заключается в минимизации контакта с грызунами. Если вы собираетесь завести домашнюю крысу или мышь - покажите её ветеринару.
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