Опасный вирус имеет азиатское происхождение, как и COVID-19.

В Германии зафиксировали первый случай заражения хантавирусом - опасного вирусного заболевания родом из Кореи, который поражает легкие и почки.

Что такое хантавирус

Хантавирус - это род вирусов, которым заражаются грызуны и люди. Некоторые вирусы этого рода могут серьезно поражать легкие и почки. Заболевание может быть смертельным.

Как передается хантавирус

Хантавирус предается человеку от грызунов, в том числе и от домашних питомцев. Заразиться можно через укус животного, контакт с его мочой и фекалиями и вдыхание микрочастиц фекалий в воздухе.

Случаи передачи вируса между людьми зафиксированы только в Чили и Аргентине и не встречались в остальном мире.

Симптомы и лечение хантавируса

Разные вируса рода вызывают разные симптомы. Самые распространенные признаки заражения такие:

температура около 39-41 °C;

интоксикация;

рвота;

нарушение сна;

сильная боль во всем теле;

боль в области почек;

редкое мочеиспускание;

цианоз;

боль в пояснице.

Специфического лечения хантавируса пока что не существует. Больным убирают симптомы, лечат почечную недостаточность и интоксикацию, борются с осложнениями.

Профилактика хантавируса

Профилактика заболевания заключается в минимизации контакта с грызунами. Если вы собираетесь завести домашнюю крысу или мышь - покажите её ветеринару.

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Автор: Екатерина Пулатова