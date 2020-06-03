В Иране начинается вторая волна заражений коронавирусом – Bloomberg
Иран сообщил 3 июня о 3 134 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки. Это стало рекордным значением за последние два месяца и в два раза превысило показатели, зафиксированные на прошлой неделе.
Ограничительные меры в стране с населением свыше 81 миллион людей были смягчены семь недель назад, напоминает Bloomberg.
Iran is suffering a second wave of Covid-19 infections https://t.co/dx8gHWWVDP— Bloomberg (@business) June 3, 2020
По официальным данным, общее количество заболевших в стране составляет более 160 тысяч, из них более восьми тысяч человек умерли.
«В ближайшие дни совершенно необходимо строгое соблюдение мер социального дистанцирования и использование масок», – сообщил в интервью иранскому телевидению представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
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Иран начал смягчения ограничительных мер в начале апреля, чтобы поддержать ослабленную санкциями со стороны США экономику. На тот момент общее число заболевших в стране составляла около 70 тысяч.
Вспышка COVID-19 заставил Иран впервые с 1960 года обратиться за финансовой помощью к Международному валютному фонду. Кроме того, правительство страны было вынуждено продать значительную часть государственной собственности и прибегнуть к займам на местном рынке.
Как сообщал ранее УНИАН, с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире в Иране на COVID-19 заболели 85 996 человек. По количеству больных Иран опередил Китай.
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