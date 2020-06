В Иране начинается вторая волна заражений коронавирусом – Bloomberg

Иран сообщил 3 июня о 3 134 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки. Это стало рекордным значением за последние два месяца и в два раза превысило показатели, зафиксированные на прошлой неделе.

Ограничительные меры в стране с населением свыше 81 миллион людей были смягчены семь недель назад, напоминает Bloomberg.

