В Иране начинается вторая волна заражений коронавирусом – Bloomberg

Ограничительные меры в стране с населением свыше 81 миллион людей были смягчены семь недель назад.

Иран сообщил 3 июня о 3 134 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки. Это стало рекордным значением за последние два месяца и в два раза превысило показатели, зафиксированные на прошлой неделе.

Ограничительные меры в стране с населением свыше 81 миллион людей были смягчены семь недель назад, напоминает Bloomberg.

Iran is suffering a second wave of Covid-19 infections https://t.co/dx8gHWWVDP — Bloomberg (@business) June 3, 2020

По официальным данным, общее количество заболевших в стране составляет более 160 тысяч, из них более восьми тысяч человек умерли.

«В ближайшие дни совершенно необходимо строгое соблюдение мер социального дистанцирования и использование масок», – сообщил в интервью иранскому телевидению представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

Читайте такжеВо Франции вот COVID-19 за сутки умерли 544 человека

Иран начал смягчения ограничительных мер в начале апреля, чтобы поддержать ослабленную санкциями со стороны США экономику. На тот момент общее число заболевших в стране составляла около 70 тысяч.

Вспышка COVID-19 заставил Иран впервые с 1960 года обратиться за финансовой помощью к Международному валютному фонду. Кроме того, правительство страны было вынуждено продать значительную часть государственной собственности и прибегнуть к займам на местном рынке.

Как сообщал ранее УНИАН, с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире в Иране на COVID-19 заболели 85 996 человек. По количеству больных Иран опередил Китай.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram