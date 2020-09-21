По его словам, в 2021 году миру будет нужно сбить показатели распространения коронавирусной инфекции.

Пандемия коронавируса закончится в лучшем случае в 2022 году.

Такой срок назвал основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу Fox News.

«Но в течение 2021 года мы сможем сбить показатели (распространения вируса, - УНИАН), если удастся применить глобальный подход. Слава богу, технологии разработки вакцин уже были, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, это не будет длиться вечно», — отметил он.

По оценке Гейтса, уровень вакцинации в мире во время пандемии снизился на 14 процентов и уничтожил прогресс, который достигался предыдущие 20 лет. Он также выразил разочарование тем, что США не прилагают усилий для производства и распространения вакцин в более бедных странах.

Ситуация с коронавирусом в мире и Украине

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших, свыше 22 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли.

По состоянию на утро 20 сентября в Украине выявлено 175 678 случаев коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 2966 новых случаев.

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Автор: Олег Давыгора