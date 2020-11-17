По его словам, в начале пандемии эффект ношения масок был недооценен, так как тогда ученые еще не могли предположить, насколько быстро распространяется вируса.

Значение ношения медицинской маски огромно для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Читайте такжеКоронавирус распространялся в Италии раньше, чем считалось до этого - ученыеОб этом заявил основатель Microsoft, филантроп Билл Гейтс. Тех, кто пренебрегает масками, Гейтс сравнил с нудистами.

«Это что-то вроде нудистов. Мы просим людей носить брюки, и ни один американец не говорит о том, что эта просьба ужасна», - сказал миллиардер в первом выпуске своего подкаста «Каким будет мир после COVID-19?».

По его словам, в начале пандемии эффект ношения масок был недооценен, так как тогда ученые еще не могли предположить, насколько быстро распространяется вируса. COVID-19 передается от человека к человеку намного быстрее, чем грипп или ОРВИ. Для его передачи людям достаточно просто поговорить друг с другом в одном пространстве. «У коронавируса можно наблюдать невероятную вирусную нагрузку, которой нет у большинства других заболеваний»,— сказал Билл Гейтс, передает kommersant.

Характер распространение коронавируса он сравнил с заражением корью. «Наша модель распространения гриппа с кашлем оказалась ошибочной»,— добавил он. Он напомнил, что для победы над пандемией человечеству необходимо или оставаться дома, или носить маски. «Теперь совершенно очевидно, что положительный эффект ношения масок огромен»,— сказал он.

Ранее о необходимости соблюдения санитарных мер - ношения маски, соблюдения социальной дистанции, сокращения контактов - говорил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его мнению, только массовой вакцинацией вирус не остановить.

Коронавирус в мире

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Автор: УНИАН