Исследователи не раз приходили к выводу , что у тяжелых одеял имеются существенные преимущества для физиологического и особенно психологического здоровья.

Более тяжелые одеяла повысят качество сна людей с тревожными расстройствами и депрессиями.

Читайте такжеНедосыпание заставляет людей толстеть К такому выводу пришли исследователи из Швеции. Согласно результатам их исследования, жертвам бессонницы, спровоцированной психическими расстройствами, помогут тяжелые одеяла. Результаты работы публикует Journal of Clinical Sleep Medicine, передает medikforum. Ее авторы выяснили, что если пациенты с депрессиями и тревожными расстройствами вместо обычного одеяла выбирают более тяжелое, то они лучше спят по ночам и даже проявляют меньше связанных с расстройствами симптомов в дневное время.

Тяжелыми называют одеяла, выполненные с добавлением специальных утяжеляющих материалов. Они создают ощущения дополнительного давления на тело. В такие одеяла могут вставлять стеклянные или пластиковые детали, металлические цепочки и тому подобные наполнители. Исследователи не раз приходили к выводу, что у тяжелых одеял имеются существенные преимущества для физиологического и особенно психологического здоровья.

В ходе этого исследования авторы сосредоточились на том, могут ли подобные одеяла действительно помогать пациентам, столкнувшимся с психическими проблемами и бессонницей. У всех участников эксперимента имелась клинически диагностированная бессонница, длившаяся не менее двух месяцев. Также каждый страдал от больших депрессивных расстройств, биполярного расстройства, генерализованного тревожного расстройства. У части пациентов имелся синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

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Автор: УНИАН