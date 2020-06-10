Бессимптомные больные редко заражают коронавирусом других людей – ВОЗ

Правительствам следует сосредоточиться на выявлении и изоляции больных с симптомами, отмечают в организации.

Люди с бессимптомным протеканием коронавирусной инфекции не являются важным фактором распространения вируса.

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Как сообщает CNBC, такое заявление сделали представители ВОЗ. Отмечается, что у многих людей коронавирусная инфекция не вызывает никаких симптомов, или вызывает незначительные симптомы. У некоторых симптомы могут проявиться не сразу. Ученые обеспокоены тем, что все эти факторы помешают сдерживанию эпидемии.

Однако в ВОЗ отмечают, что хоть возможность заражения от бессимптомного носителя и существует, она не является главным фактором передачи.

«По нашим данным, передача от человека без симптомов дальше к другому все еще представляется редкой», - заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу Мария Ван Керхове на брифинге в Женеве.

По ее словам, правительствам следует сосредоточиться на выявлении и изоляции больных с симптомами, а также отслеживании их контактов.

В то же время чиновница признает, что для более полной картины бессимптомного распространения необходимо больше данных и исследований.

Напомним, по состоянию на утро 10 июня во всем мире зафиксировано 7 237 093 эпизодов заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 118 622 новых случая.

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