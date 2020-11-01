Страна Евросоюза с населением в 5,5 миллионов человек стремится протестировать на коронавирус как можно больше людей.

Почти половину населения Словакии проверили на наличие заболевания COVID-19 за один день в рамках общенационального тестирования.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Наг, пишет The Guardian.

Читайте такжеИзраиль начал тестировать на людях вакцину от коронавирусаТак, общенациональное тестирование населения Словакии рассчитано провести за два дня. В первый день, 31 октября, на инфицирование коронавирусом проверили 2,58 миллиона словаков, из которых 5 850 человек, что составляет 1% от населения страны, дали положительный результат и должны быть помещены на карантин.

Тестирование было бесплатным и добровольным, но правительство заявило, что наложит изоляцию на тех, кто не участвует, в том числе запрет ходить на работу.

Отмечается, что страна Евросоюза с населением 5,5 миллиона человек стремится протестировать как можно больше людей, кроме детей до 10 лет. Словацкое правительство надеется, что это поможет остановить всплеск заболеваемости COVID-19 без жесткой изоляции.

Коронавирус в Украине и мире: что известно по состоянию на 1 ноября

По состоянию на утро 1 ноября в мире зарегистрировано более 46 миллионов случаев коронавируса, что на 475 тысяч случаев больше, чем сутками ранее.

С начала пандемии Украине зафиксировано 395 440 случаев болезни COVID-19. За сутки подтвердилось 7 959 случаев.

В Австралии 31 октября не было зафиксировано новых случаев коронавирусной инфекции - впервые с 9 июня.

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Автор: Алина Вишневская